Донецк, , 11:28 — REGNUM ВСУ обстреляли Зайцево в ДНР. Об этом 2 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

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«После 06:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️11:10 — н.п. Дылеевка — н.п. Зайцево: выпущено 5 снарядов калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Горловке в ДНР пять снарядов калибра 152 мм.

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