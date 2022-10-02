Улан-Удэ, 2 октября, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Власти Бурятии и Непала будут работать над открытием авиарейса Улан-Удэ — Катманду. Об этом заявил глава республики Алексей Цыденов по итогам переговоров с послом Непала в России Милан Радж Туладхаром, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Правительство Бурятии Посол Непала в России побывал в Бурятии

Глава субъекта представил дипломату возможности поставки вертолётов производства Улан-удэнского авиазавода и запчастей. Особое внимание стороны уделили развитию взаимного туризма.

«Теперь будем работать с нашими авиационными компаниями уже в формате рабочего обсуждения этого вопроса. Поскольку сейчас Улан-Удэ уже является воротами в Азию, мы предлагаем открыть рейс Улан-Удэ — Катманду», — отметил Цыденов.

По его словам, в России много желающих увидеть Непал, тогда как немало жителей Непала хотят побывать на Байкале.