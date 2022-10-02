Мадрид, 2 октября, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Самолёт с медицинским оборудованием для киевского режима отправили в Польшу власти Испании. Об этом 1 октября сообщила «Европейская правда».

Иван Шилов ИА REGNUM Испания

Уточняется, что военный медицинско-транспортный борт доставит на территорию Польши 300 кг медикаментов и медицинской техники, а также эвакуирует оттуда восемь раненых киевских боевиков на лечение в Испанию.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что власти Франции отменяют поставку части заказанных Данией самоходных артиллерийских установок Caesar, чтобы поставить их киевскому режиму.