Вашингтон, 2 октября, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Космические силы США выбрали компании Firefly Space и Millennium Space Systems в качестве подрядчиков для запуска демонстрационной миссии Tactically Responsive Space (TacRS). Об этом сообщает SpaceNews.

SpaceX-Imagery Ракета

Миссия TacRS предусматривает запуск небольшого космического спутника в 2023 году. Этот проект является частью более широкой программы космических сил США по созданию системы оперативного развёртывания полезной нагрузки на околоземной орбите.

В рамках миссии TacRS компания Firefly Aerospace будет отвечать за вывод полезной нагрузки на орбиту. Специалисты Millennium Space Systems займутся изготовлением спутника и обслуживанием его после запуска. Стоимость контракта не раскрывается.

Firefly Aerospace является разработчиком лёгкой ракеты-носителя Alpha. Первая попытка запуска этой ракеты была предпринята в 2021 году, однако она завершилась неудачей. 1 октября компания Firefly Aerospace провела первый успешный запуск этого носителя.