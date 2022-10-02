Вашингтон, 2 октября, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Для того, чтобы спасти киевский режим от поражения на поле боя на протяжении ближайших месяцев, у президента США Джо Байдена есть только один способ — возвращение к дипломатическому пути разрешения конфликта. Такое мнение 2 октября высказал экс-офицер американской армии Дэвид Пайн в своей статье для издания The National Interest.

(сс) Marc Nozell Джо Байден

«Президент США Джо Байден должен призвать к немедленному заключению соглашения о прекращении огня и перемирии, чтобы спасти [Киев]», — написал он в своём материале.

Также Пайн указал, что, как он считает, Белому дому нужно перестать вводить новые антироссийские санкции, не отправлять дополнительных военных США в Восточную Европу и приостановить поставки летального оружия киевскому режиму в обмен на окончание военных действий.

При этом бывший офицер американской армии добавил, что, по его мнению, ослабление санкций против России после заключения мирного соглашения позволит оказать экономическую помощь миллионам страдающим от рецессии жителям США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон всегда будет поддерживать киевский режим в его усилиях «по восстановлению контроля» над освобождёнными от последнего территориями.