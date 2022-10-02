Донецк, , 11:05 — REGNUM ВСУ выпустили по Горловке в ДНР пять снарядов калибра 152 мм. Об этом 2 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️10:38 — н.п. Дылеевка — н.п. Горловка (Никитовский район): выпущено 5 снарядов калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

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