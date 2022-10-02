Ярославль, , 10:59 — REGNUM II Международный Ярославский юридический форум прошел в Ярославле с 30 сентября по 1 октября на базе Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова. Об этом сообщает пресс-служба университета.

Одной из площадок форума стал Ярославский художественный музей Пресс-служба ЯрГУ им. П. Г. Демидова

В этом году мероприятие посвятили 150-летию со дня рождения Валериана Ширяева — последнего директора Демидовского юридического лицея и первого ректора Ярославского университета.

В рамках форума прошли 5 научно-практических конференций на которых ведущие специалисты правовой отрасли, а также студенты и аспиранты вузов страны обсуждали актуальные темы — социальное партнёрство, новые тенденции в нотариальной деятельности, подготовку молодых кадров.

Помимо этого рассматривались вопросы борьбы с преступностью, ответственности в трудовом праве и вопросы юриспруденции на стыке с психологией.