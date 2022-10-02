Луганск, , 10:53 — REGNUM За минувшие сутки ВСУ потеряли в ЛНР два танка, три бронетранспортера и до 60 человек личного состава. Об этом 2 октября сообщает Народная милиция ЛНР.

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«За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 60 человек личного состава; два танка; 4 артиллерийские установки; 3 бронетранспортера; 5 единиц специальной автомобильной техники», — отмечается в сообщении.

С утра ВСУ обстреляли Нижнюю Дуванку в ЛНР из РСЗО HIMARS.

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