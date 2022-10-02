Вашингтон, 2 октября, 2022, 10:53 — ИА Регнум. В случае, если Соединённые Штаты причастны к диверсиям на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», Россия может ответить на это. Такое мнение 2 октября высказал обозреватель журнала National Review Антонио Райт.

Цитата из видео «Северный поток два взрыва 26 сентября» Место разрушения газопровода «Северный поток»

«Серьёзным и непосредственным недостатком участия во взрывах станет то, что Россия может начать относиться к Соединённым Штатам как к полноправной воюющей стороне и атаковать нашу инфраструктуру», — указал он в своём материале.

При этом Райт подчеркнул, что возможность того, что к этой атаке причастен Вашингтон, станет причиной разлада его отношений с союзниками и в первую очередь с ФРГ.

«Независимо от того, было ли политическое решение о строительстве трубопровода плохим с экономической и геополитической точек зрения, немцы никогда не простили бы Америке этого поступка», — добавил автор статьи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший советник министра обороны экс-президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что диверсии на нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» могли совершить США или Великобритания.