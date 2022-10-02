Москва, 2 октября, 2022, 10:51 — ИА Регнум. За минувшие сутки в московском регионе выпало больше половины от месячной нормы осадков. Об этом 2 октября сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Москва дождь

По его словам, в первый день октября выпало до 57% от нормы осадков за месяц. 1 октября столичный регион сильнее всего заливало на севере. Также синоптик обратил внимание, что второй месяц осени начался с довольно сильных ливней.

Ранее синоптик Роман Вильфанд предупредил о сильных дождях в начале следующей недели. Обильные осадки ожидаются в Брянской, Курской, Орловской, Белгородской, Московской и других областях.