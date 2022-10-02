Донецк, 2 октября 2022, 10:43 — REGNUM ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка. Об этом 2 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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«После 06:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️10:20 — н.п. Нетайлово — г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.
Ранее ВСУ обстреляли Горловку, Макеевку и Яковлевку.
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