Будапешт, 2 октября, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Зимние каникулы в венгерских школах будут продлены за счёт осенних в целях экономии. Об этом 29 сентября заявил на брифинге глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

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«Правительство на вчерашнем заседании приняло решение продлить зимние каникулы. Так мы сможем сэкономить энергию», — сказал он.

Также Гуйяш уточнил, что в результате этого зимние каникулы в стране продлятся с 22 декабря по 8 января 2023 года и добавил, что также на это период будут объявлены каникулы у правительственных учреждений, что также будет сделано в целях экономии.

Кроме того, глава администрации венгерского премьер-министра отметил, что зимние каникулы будут продлены аз счёт осенних каникул, которые будут продолжаться только три дня.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Руководство ЕС заставляет членов Евросоюза вводить санкции на энергоносители, в связи с чем цены на энергию «взлетели до небес».