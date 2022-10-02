Иркутск, , 10:35 — REGNUM В Иркутске перед судом предстанет главный директор строительной компании, которого обвиняют в нарушении правил безопасности при проведении работ, в результате чего погиб человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Иркутской области.

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Трагедия произошла в апреле 2022 года. При реконструкции сети канализации на улице Полярная произошло обрушение грунта, в результате 42-летний работник скончался на месте.

«Следователи СК установили, что главным инженером подрядной организации были допущены нарушения по соблюдению работниками правил безопасности», — отметили в управлении.

Расследование уголовного дела к настоящему времени завершено, материалы направлены в суд. Инженеру грозит до пяти лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным замминистра труда и занятости Приангарья Натальи Кузнецовой, уровень производственного травматизма в регионе за шесть месяцев 2022 года снизился на 12%.

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