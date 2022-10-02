Москва, , 10:35 — REGNUM Доступ к сайту музыкального сервиса SoundCloud на территории РФ ограничен по требованию Генпрокуратуры России. Об этом свидетельствуют данные реестра Роскомнадзора о блокировке интернет-ресурсов в России.

Роскомнадзор Rkn.gov.ru

Представители ведомства объяснили агентству ТАСС, что доступ к ресурсу заблокирован в связи с размещением материалов, содержащих недостоверную информацию о специальной военной операции на территории б. УССР.

В Роскомнадзоре отметили, что перед блокировкой владельцы дважды получали уведомления о необходимости удаления недостоверной информации. Представители ведомства отметили, что ресурс может быть разблокирован в случае удаления запрещенной информации.

Онлайн-платформа SoundCloud принадлежит одноимённой компании, зарегистрированной в Берлине. Сервис используется для распространения цифровых копий музыки и других звуковых файлов.