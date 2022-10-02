Москва, , 10:31 — REGNUM Законопроект о возможности мобилизовать для депутатов Госдумы намерены подготовить в нижней палате парламента.

Виталий Милонов Duma.gov.ru

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«Если отталкиваться от закона, то мои федеральные конституционные обязанности — быть на заседаниях Госдумы, и это четко прописано», — цитирует РИА Новости депутат Госдумы Виталия Милонова («Единая Россия»).

Если поправки в закон и регламент палаты найдут поддержку большинства, то депутаты могут быть лишены отсрочки от частичной мобилизации, если они желают участвовать в спецоперации на территории бывшей УССР.

Сейчас парламентарии могут отправить участвовать в спецоперации на свой счет в качестве добровольцев.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что у депутатов Госдумы нет брони, соответствующие требованиям частичной мобилизации будут участвовать в специальной военной операции.

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