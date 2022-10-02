Лас-Вегас, США, 2 октября, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Российский боец смешанного стиля (ММА) Алексей Олейник уступил представителю Швеции Илиру Латифи на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC Вегас 61. Об этом 2 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Andreas Arcabic UFC

По итогам поединка все судьи единогласным решением присудили победу спортсмену из Швеции.

При этом первоначально бой Олейника с Латифи должен был пройти в марте 2022 года, однако тогда швед снялся с него из-за болезни.

Отметим, эта победа стала 16-й (10 — досрочно) а активе 39-летнего Илира Латифи при восьми поражения и одном бое, признанном несостоявшимся. Для 45-летнего Алексея Олейника это поражение стало 17-м при 60 (55 — досрочно) победах и одной ничьей.