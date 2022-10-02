Москва, 2 октября, 2022, 10:27 — ИА Регнум. В Волгограде сильнейшие казаки-спортсмены соберутся на всероссийскую военно-спортивную игру «Казачий сполох» и всероссийскую спартакиаду допризывной казачьей молодежи. Оба турнира организованы Министерством просвещения России. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Всероссийского казачьего общества.

Василий Иванов ИА REGNUM Фланкировка шашками

Военно-спортивная игра «Казачий сполох» включает в себя этапы «Полоса разведчика», в рамках которого состоятся соревнования по военно-прикладным видам спорта, «Казачий триатлон», «Визитная карточка», «Исторический квест», конкурс казачьей песни «У походного костра», а также турнир по шахматам и мини-футболу. Участие в состязаниях примет казачья молодёжь в возрасте 14–15 лет.

На всероссийской спартакиаде юноши в возрасте 16–17 лет будут состязаться в спортивном ориентировании, гиревом спорте, пулевой стрельбе. Запланированы также метание макета гранаты, эстафета, строевая подготовка, верховая езда и другие соревнования.

Состязания определят лучшие команды общеобразовательных организаций, реализующих казачий компонент.