Москва, , 10:19 — REGNUM Факты новых обстрелов бандеровцами города Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР), в результате чего погибли четыре мирных жителя, расследуют российские следователи. Об этом 2 октября сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Эмблема СК РФ

Отмечается, что при обстреле Горловки со стороны киевских нацистов погибли один мужчина и три женщины.

«Следователи СК России установят все обстоятельства произошедшего и дадут им правовую оценку», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роскомнадзор ограничил доступ к музыкальному сервису SoundCloud из-за размещения недостоверной информации о спецоперации на территории б. УССР.