Красноярск, 2 октября, 2022, 10:17 — ИА Регнум. В Красноярском крае автомобилистов предупредили о гололедице на дорогах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Илья Бесхлебный Гололед

По информации Среднесибирского гидрометцентра, гололедица ожидается 3 октября на дорогах центральных и южных районов края. В связи с этом водителям рекомендовано быть аккуратными, не совершать опасных манёвров и учитывать погодные условия.

«Заранее позаботьтесь о переходе на зимние шины, а также о техническом состоянии транспортного средства. Если вы стали очевидцем ДТП, не проезжайте мимо», — призвал специалист пресс-службе ведомства Роман Донцев.