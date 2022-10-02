Брюссель, 2 октября, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Впервые с апреля 2022 года (время окончания отопительного сезона) уровень отбора газа из подземных хранилищ (ПХГ) Европейского союза впервые превысил уровень закачки. Это 2 октября следует из данных Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Согласно информации GIE, по состоянию на конец газовых суток 30 сентября (07:00 мск 1 октября) уровень наполненности газохранилищ в ЕС составлял 87,83%. В то же время в течение последних нескольких суток темпы закачки постоянно уменьшаются — с 0,32 до 0,15 процентного пункта.

Также указывается, что на данный момент заполнение ПХГ Европы составляет — 0,51 процентного пункта, так как было опустошено хранилище в Бельгии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее британское издание The Spectator написало, что на сегодняшний день ситуация с экономикой в Европе напоминает начало Великой депрессии.