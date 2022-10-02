Вашингтон, 2 октября, 2022, 10:09 — ИА Регнум. У Запада остался «только один способ» предотвратить поражение ВСУ на поле боя и не допустить развязывания ядерной войны с Россией. Этот единственный вариант назвал экс-офицер армии США Дэвид Пайн в статье The National Interest.

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«Президент США Джо Байден должен призвать к немедленному заключению соглашения о прекращении огня и перемирии, чтобы спасти [киевский режим]», — отметил он.

По его мнению, администрация США должна прекратить поставку Киеву летального вооружения и отправку военных в Восточную Европу.

Также Вашингтону следует отказаться от введения новых санкций против Москвы, добавил он.