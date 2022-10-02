Москва, , 09:58 — REGNUM Срок действия моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в России закончился 1 октября 2022 года.

Правительство РФ Фото предоставлено пресс-службой главы республики Адыгея

При этом ранее российское правительство приняло решение не продлевать действие такого моратория, однако готово при необходимости обсуждать исключения с профильными ведомствами.

Отметим, мораторий на банкротства и взыскания был введён правительством России с 1 апреля 2022 года на полгода после введения антироссийских санкций странами Запада для того, чтобы не допустить необоснованных банкротств должников, которые из-за этого столкнулись с трудностями в работе.