Москва, , 09:56 — REGNUM Роскомнадзор ограничил доступ к музыкальному сервису SoundCloud из-за размещения недостоверной информации о спецоперации на территории б. УССР. Об этом 2 октября сообщили в пресс-службе ведомства.

Роскомнадзор Rkn.gov.ru

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«По требованию Генпрокуратуры РФ Роскомнадзор ограничил доступ к сервису SoundCloud в связи с размещением материалов, содержащих недостоверную информацию относительно сущности специальной военной операции…, ее форме, способах ведения боевых действий», — отмечается в сообщении.

Доступ к сервису был ограничен на территории РФ в связи с неудалением противоправных материалов. В случае удаления запрещенной информации ресурс будет разблокирован.

1 октября Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к странице сайта SoundCloud.