Вашингтон, 2 октября, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Южнокорейская компания LG Energy Solution в течение трёх лет планирует запустить в США и Канаде шесть новых заводов по производству аккумуляторов для электрических автомобилей. Об этом сообщает Nikkei.

(сс) Kārlis Dambrāns Логотип LG

Сейчас у LG Energy есть два действующих предприятия по выпуску аккумуляторов в США. Один завод расположен в Мичигане, второй — совместное предприятие с General Motors — запущен в Огайо.

На фоне введения субсидий на электромобили в США южнокорейский производитель решил запустить ещё несколько предприятий. Два новых завода будут запущены в рамках совместного бизнеса с General Motors. Ещё один завод станет совместным предприятием со Stellantis.

Общие инвестиции в эти проекты составят около $14 млрд. В LG Energy рассчитывают запустить новые заводы к 2025 году.

LG Energy Solution является одним из крупнейших производителей аккумуляторов для электромобилей в мире. В последние годы компания начала расширять производство для конкуренции с мировым лидером в этой сфере — китайским производителем Contemporary Amperex Technology (CATL).