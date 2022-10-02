Лондон, 2 октября 2022, 09:52 — REGNUM На сегодняшний день ситуация с экономикой в Европе напоминает начало Великой депрессии. Об этом 1 октября написало британской издание The Spectator.

Великая депрессия. США. 1931
Великая депрессия. США. 1931

По мнению автора материала, перевод статьи которого приводит ИноСМИ, переживаемый Британией быстрый развал экономики является ускоренной версией того, что в ближайшее время переживут все страны Европы, а диверсии на газопроводе «Северный поток» не позволят вернуться назад, так как теперь ЕС физически не сможет импортировать российский газ и цены на него будут высокими до момента, пока сообщество не построит собственные мощности для этого, на что уйдут годы.

Уточняется, что в результат европейское производство станет неконкурентоспособным и потребителям придётся покупать товары из стран с низкими ценами на энергоносители. При этом единственным ответом, как считает издание, на деиндустриализацию является повышение тарифов для искусственной поддержки европейского производства, что снизит уровень жизни в регионе

Кроме того, добавляется, что этот процесс очень схож с началом Великой депрессии, когда в 1920-х годах из-за перекоса в финансовых механизмах, возникшего после подписания Версальского договора, западные экономики накопили огромные долги. А в 1929 году крах фондового рынках США уничтожил одну из оставшихся ключевых опор, и западные экономики рухнули — первой обвалилась Европа, а когда торговля застопорилась — и Соединённые Штаты.

Также указывается, что нынешние экономики Запада тоже накапливали долги десятилетиями, и с началом пандемии коронавируса это процесс резко усилился, и если в 2019 году в еврозоне отношение государственного долга к ВВП составляло 83,8%, то в 2020 году, после введения финансовой поддержки в условиях локдаунов, этот показатель стал составлять 97,2%

При этом отмечается, что с началом спецоперации ВС РФ на территории б. УССР в Европе началась война цен на энергоносители, из-за чего правительства Европы вынуждены занимать всё больше средств на топливные расходы, в результате чего цена импорта увеличивается и это бремя более высоких расходов перекладывается на потребителей, так как производства пытаются компенсировать рост стоимости энергии путём повышения цен.

Помимо того, автор добавляет, что в 30-е годы Европа провалилась в экономическую чёрную дыру и вместе с ней — всю её торговлю с остальным миром, что может произойти и сейчас. При этом, вероятнее всего слабая экономика США окажется там же. Однако, как уточняет автор, в нынешней ситуации есть и серьёзное отличие от времён Великой депрессии, так как в мире есть конкурирующий экономический блок, способный изолировать себя от этой динамики — БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китайе, ЮАР и Аргентина), а также такие страны, как Иран, Турция, Египет, Индонезия и Саудовская Аравия.

«Похоже, что цель этих экономик состоит в том, чтобы максимально отделиться от Запада. Если им удастся это сделать — а похоже, что так оно и будет, — они сумеют избежать «великой депрессии». И атаки на «Северный поток» могут стать той точкой, которую будущие историки назовут концом господства Запада», — говорится в публикации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший офицер швейцарской разведки и советник НАТО, полковник Жак Бо заявил, что попытки разрушить экономику России санкциями привели к тому, что страны Запада оказались в ловушке.