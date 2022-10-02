Лондон, , 09:52 — REGNUM На сегодняшний день ситуация с экономикой в Европе напоминает начало Великой депрессии. Об этом 1 октября написало британской издание The Spectator.

Великая депрессия. США. 1931

По мнению автора материала, перевод статьи которого приводит ИноСМИ, переживаемый Британией быстрый развал экономики является ускоренной версией того, что в ближайшее время переживут все страны Европы, а диверсии на газопроводе «Северный поток» не позволят вернуться назад, так как теперь ЕС физически не сможет импортировать российский газ и цены на него будут высокими до момента, пока сообщество не построит собственные мощности для этого, на что уйдут годы.

Уточняется, что в результат европейское производство станет неконкурентоспособным и потребителям придётся покупать товары из стран с низкими ценами на энергоносители. При этом единственным ответом, как считает издание, на деиндустриализацию является повышение тарифов для искусственной поддержки европейского производства, что снизит уровень жизни в регионе

Кроме того, добавляется, что этот процесс очень схож с началом Великой депрессии, когда в 1920-х годах из-за перекоса в финансовых механизмах, возникшего после подписания Версальского договора, западные экономики накопили огромные долги. А в 1929 году крах фондового рынках США уничтожил одну из оставшихся ключевых опор, и западные экономики рухнули — первой обвалилась Европа, а когда торговля застопорилась — и Соединённые Штаты.

Также указывается, что нынешние экономики Запада тоже накапливали долги десятилетиями, и с началом пандемии коронавируса это процесс резко усилился, и если в 2019 году в еврозоне отношение государственного долга к ВВП составляло 83,8%, то в 2020 году, после введения финансовой поддержки в условиях локдаунов, этот показатель стал составлять 97,2%

При этом отмечается, что с началом спецоперации ВС РФ на территории б. УССР в Европе началась война цен на энергоносители, из-за чего правительства Европы вынуждены занимать всё больше средств на топливные расходы, в результате чего цена импорта увеличивается и это бремя более высоких расходов перекладывается на потребителей, так как производства пытаются компенсировать рост стоимости энергии путём повышения цен.

Помимо того, автор добавляет, что в 30-е годы Европа провалилась в экономическую чёрную дыру и вместе с ней — всю её торговлю с остальным миром, что может произойти и сейчас. При этом, вероятнее всего слабая экономика США окажется там же. Однако, как уточняет автор, в нынешней ситуации есть и серьёзное отличие от времён Великой депрессии, так как в мире есть конкурирующий экономический блок, способный изолировать себя от этой динамики — БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китайе, ЮАР и Аргентина), а также такие страны, как Иран, Турция, Египет, Индонезия и Саудовская Аравия.

«Похоже, что цель этих экономик состоит в том, чтобы максимально отделиться от Запада. Если им удастся это сделать — а похоже, что так оно и будет, — они сумеют избежать «великой депрессии». И атаки на «Северный поток» могут стать той точкой, которую будущие историки назовут концом господства Запада», — говорится в публикации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший офицер швейцарской разведки и советник НАТО, полковник Жак Бо заявил, что попытки разрушить экономику России санкциями привели к тому, что страны Запада оказались в ловушке.