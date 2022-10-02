Москва, , 09:50 — REGNUM В течение недели с 19 по 25 сентября, в середине которой в России была объявлена частичная мобилизация, в стране были отменены или перенесены около сотни массовых мероприятий — фестивалей и концертов. Об этом 2 октября передает РБК.

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России: новый этап — все новости»

На следующий день после объявления частичной мобилизации в России были перенесены или отменены на 270% больше мероприятий, чем средняя норма. Прогнозируется, что по итогам следующей недели будет еще чуть более 200 отмен и переносов.

Ранее певец Стас Михайлов принял решение отменить выступление в подмосковном городе Люберцы из-за «нынешних обстоятельств». Он отметил, что проводить концерт в данный момент «не совсем уместно». Певица Валерия также объявила об отмене всех своих сольных концертов в ближайшее время.