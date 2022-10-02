Москва, , 09:42 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин в поздравлении студентам и преподавателям средних специальных учебных заведений с Днем среднего профессионального образования в РФ отметил рост престижа такого образования за последнее время. Телеграмма опубликована 2 октября на сайте Кремля.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Отрадно, что в последнее время престиж среднего профессионального образования растет. Это, безусловно, результат наших совместных усилий, направленных на повышение авторитета рабочих профессий… Мы стремимся открыть для нашей молодежи новые горизонты для развития, реализации ярких, прорывных проектов и инициатив, создания новых предприятий и отраслей», — отмечается в сообщении.

Путин отметил, что Россия гордится историей отечественного профессионально-технического образования. По его словам, люди, работающие на промышленных предприятиях, внесли огромный вклад в индустриальное развитие страны, в достижение Победы в Великой Отечественной войне и восстановление разрушенного народного хозяйства.

День среднего профессионального образования в России установлен 2 октября указом президента РФ.