Тайбэй, 2 октября, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Делегация парламентариев Германии во главе с председателем парламентской группы, отвечающей за связи с Тайванем, Клаусом-Петером Вильшем, прибыла на Тайвань 2 октября. Это первый визит членов бундестага на остров после начала пандемии COVID-19 в 2019 г. Об этом сообщает МИД Тайваня.

Иван Шилов ИА REGNUM Тайвань

«Вице-министр иностранных дел Юй Далэй тепло приветствовал … немецкую делегацию», — отмечается в сообщении в официальном аккаунте ведомства в Twitter.

Делегация пробудет на острове до 6 октября.

Делегация планирует встретиться с главой администрации острова Цай Инвэнь, ее заместителем Уильямом Лаем, посетить Законодательный юань, и побывать в аналитических центрах и организациях, занимающихся вопросами безопасности.