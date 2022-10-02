Омск, 2 октября, 2022, 09:28 — ИА Регнум. В Омской области годовая инфляция замедляется пятый месяц подряд, опустившись в августе до отметки 13,9%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального отделения Банка России.

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Показатель оказался ниже средних значений по Сибири и по стране в целом. По словам управляющего отделением Владимира Антипова, на это повлияли укрепление рубля в предыдущие месяцы, а также расширение предложения некоторых видов товаров.

Региональные особенности Омской области также повлияли на динамику цен. Так, увеличение сбора картофеля благодаря погодным условиям привело к снижению цен на этот продукт.

«Модернизация производства, в том числе и в Омской области, а также меры государства по ограничениям на экспорт компонентов кормов для животных, увеличили предложение на рынке мяса и мясных продуктов. В результате замедлился годовой рост цен на говядину и куриное мясо», — отметил Антипов.

Кроме того, замедлился рост цен в сфере услуг. Во много это произошло благодаря снижению цен на полёты в Москву.