Сараево, , 09:27 — REGNUM В Боснии и Герцеговине открылись участки на выборах трех членов президиума страны, президента Республики Сербской, органов центральной власти и муниципалитетов. Об этом 2 октября сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) БиГ.

Босния и Герцеговина Иван Шилов © ИА REGNUM

ЦИК сообщил, что правом голоса обладают 3 386 666 граждан, работают 5 903 избирательных участка, из которых 21 расположен в дипломатических представительствах БиГ в 15 государствах.

За ходом голосования следят 60 тыс. аккредитованных наблюдателей.