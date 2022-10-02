Нью-Дели, , 09:24 — REGNUM Видеозапись с места падения трактора с прицепом, в котором находились не мене 50 пассажиров, прикотором погибли как минимум 26 человек, в пруд в округе Канпур индийского штата Уттар-Прадеш, опубликовал 2 октября телеканал NDTV.

Индия Иван Шилов © ИА REGNUM

На выложенных в интернет кадрах видно, как люди при свете фонарей в ночное время достают из воды в пруду, в котором лежат упавший туда трактор с прицепом, пострадавших в результате трагического инцидента детей и передают их стоящим на берегу водоёма.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что как минимум 26 человек погибли и еще более 20 пострадали в результате падения в пруд в Индии трактора с прицепом, в котором находились не менее 50 пассажиров.