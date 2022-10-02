Нью-Дели, 2 октября, 2022, 09:22 — ИА Регнум. Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о запуске услуг мобильной связи пятого поколения (5G) в некоторых городах страны на конференции India Mobile Congress 2022, передаёт индийский новостной канал Times Now.

5G

Первые коммерческие сети 5G начали работу в восьми городах Индии 1 октября 2022 года. В ходе посвящённой технологиям мобильной связи конференции Моди использовал связь 5G для видеоконференции с учениками одной из школ, чтобы продемонстрировать возможности использования этой технологии в образовании.

Премьер-министр Индии отметил, что в среднем на одного жителя Индии приходится 14 Гб интернет-трафика в месяц. Моди напомнил, что ранее за передачу 1 Гб данных в Индии платили около 300 рупий, но сейчас стоимость связи снизилась до 10 рупий за 1 Гб.

Предоставлять услуги 5G в Индии будут несколько операторов, включая Reliance Jio и Bharti Airtel. Первая из этих компаний планирует охватить сетью 5G всю страну к концу 2023 года, вторая — к концу 2024 года.