Лондон, 2 октября, 2022, 09:15 — ИА Регнум. Разногласия из-за посещения конференции ООН по изменению климата COP27 возникли между премьер-министром Великобритании Лиз Трасс и британским монархом Карлом III. Об этом 2 октября сообщает британская газета Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лиз Трасс

По информации издания, являющийся страстным защитником окружающей среды король Великобритании из-за того, что на этом настояла нынешняя глава британского правительства, вынужден бы отказаться от планов посетить это мероприятие.

«Он планировал выступить с речью на встрече мировых лидеров в Египте. Трасс, которая также вряд ли поедет на саммит в Шарм-эш-Шейхе, возражала против планов короля во время личной аудиенции в Букингемском дворце в прошлом месяце», — отмечается в материале.

Также указывается, что, по мнению газеты, в результате этого напряженность в отношениях Трасс и Карла III увеличится. В свою очередь, источник в правительстве страны заявил, что стороны обсудили этот вопрос в «радушной атмосфере» и «никакого скандала не было»,

«Тот факт, что Его Величество не станет присутствовать на саммите физически, не означает, что он не найдёт способов принять участие», — добавил он.

При этом уточняется, что ещё один источник пояснил, что британский монарх «разочаруется» в случае, если не будет принимать участие в этом мероприятии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава генштаба Великобритании Тони Радакин заявил, что Москва может «нанести удары по Лондону» с разных сторон, в том числе и из космоса, а также вывести из строя системы связи и спутники, что изолирует Соединенное Королевство от мира.