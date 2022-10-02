Вашингтон, 2 октября, 2022, 08:52 — ИА Регнум. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Вашингтон всегда будет поддерживать киевский режим в его усилиях «по восстановлению контроля» над освобождёнными от последнего территориями. Об этом 1 октября сообщила пресс-служба Госдепа по итогам переговоров с так называемым главой МИД киевского террористического режима Дмитрием Кулебой.

Александр Горбаруков ИА REGNUM© Энтони Блинкен

«Госсекретарь повторил послание президента (США Джо Байдена о том, что США всегда будут уважать международно признанные границы [территории б. УССР], и мы будем продолжать поддерживать усилия [Киева] по восстановлению контроля над … территорией путем укрепления её позиций в военном и дипломатическом отношении», — говорится в сообщении.

Также Блинкен рассказал Кулебе об очередном пакете американской военной помощи киевским боевикам и о будущих поставках оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне американское издание Politico написало, что заявления Владимира Зеленского на тему того, что киевский режим намерен подать заявление на ускоренное вступление в НАТО, стали неожиданностью для Соединённых Штатов.