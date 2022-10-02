Краснодар, 2 октября, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Фестиваль традиционной казачьей культуры открылся в хуторе Аргатов Краснодарского края 1 октября. Об этом сообщает ТАСС.

Александр Мариинский ИА REGNUM Казаки в атаке

В рамках фестиваля проходят ярмарки ремесленников, мастер-классы, театральные показы, концерты с традиционными казачьими песнями. Работа фестиваля продлится два дня. В мероприятии уже приняли участие насколько тысяч гостей.

«Казачество исторически являлось и поныне остается одной из основ российской государственности, веками казаки защищали нашу страну от внешних и внутренних угроз. Лучшие черты казачества — патриотизм, верное служение отечеству, защита православия — сегодня востребованы как никогда», — отметил представитель президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов в приветственном слове к гостям фестиваля.

Среди участников фестиваля артисты краснодарских театров, а также творческие коллективы из других регионов России. На площадках фестиваля действуют мастерская резьбы по дереву и кузница.