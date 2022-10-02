Киев, , 08:49 — REGNUM У ВСУ есть серьезные проблемы с зимним обмундированием. Об этом изданию «Страна.ua» рассказали боевики ВСУ.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

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По словам лейтенанта Ярослава М., бригаде, в которой он служит, теплую форму пока даже не собираются выдавать, а военнослужащие уже мерзнут по ночам.

«Начальство заявило, что склады бригады были уничтожены артиллерийским огнем россиян еще в начале войны в местах дислокации части и нужно ждать новых поступлений», — отметил он.

Сержант Константин В. сообщил, что зимнюю форму его подразделению почему-то выдали еще летом. В результате бойцам пришлось хранить вещи прямо у своих позиций.

«Потом мы отступили и, естественно, что все полученное бросили… По документам мы как бы получили форму, на самом деле ее просто нет ни у кого», — добавил он.

Майор Александр Ф. отметил, что в его подразделении зимней формы не хватает на всех бойцов. Он также раскритиковал качество экипировки.