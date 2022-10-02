Красноярск, , 08:48 — REGNUM В Красноярском крае по данным на начало 2022 года проживало 590,1 тыс. человек старше 60 лет. Это на 0,7% больше, чем к началу 2021 года, сообщили корреспонденту в пресс-службе Красноярскстата.

Пожилые люди зимой

«Удельный вес данной возрастной группы в общей численности населения края составил 20,7 процента, среди городских жителей — 19,6 процента, среди сельского населения — 24,5 процента», — отметили в службе статистики.

Число жителей старше 100 лет составляла 288 человек. На 1000 пожилых мужчин в регионе приходилось 1799 женщин. С увеличением возраста разницы увеличивается. В возрасте 60-64 лет на 1000 мужчин приходится 1387 женщин, в возрасте 70-79 — уже 2032, старше 80 лет — 3313 женщин.

В 2021 году 631 мужчина и 379 женщин в возрасте старше 60 лет в крае вступили в брак, из них 49 мужчин и 22 женщины ранее не состояли в браке. Четверть граждан 60-69 лет в регионе продолжали работать.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первого полугодия 2022 года в Красноярском крае зафиксирована естественная убыль населения. На 12 944 родившихся за шесть месяцев пришлось 21 085 умерших. По сравнению с 2021 годом рождаемость сократилась на 8,6%, смертность повысилась на 3,4%.

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