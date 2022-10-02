Лондон, , 08:44 — REGNUM Москва может «нанести удары по Лондону» с разных сторон, в том числе и из космоса, а также вывести из строя системы связи и спутники, что изолирует Соединенное Королевство от мира, заявил глава генштаба Великобритании Тони Радакин.

Лондон Марина Захарова © ИА REGNUM

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«У России есть силы в космосе. Она обладает ядерным потенциалом. Россия имеет значительный подводный флот», — отметил он в беседе с Telegraph.

Радакин добавил, что данный сценарий угрожает всему Западу, но вызовет «решительный ответ» со стороны НАТО.

Ранее он провел встречу с российским военным атташе Максимом Еловиком.