Курган, , 08:42 — REGNUM Курганской области выделят почти 964 млн рублей федеральной поддержки на ввод в эксплуатацию школы в селе Кетово. Об этом написал в своём телеграм-канале депутат Госдумы РФ Александр Ремезков («Справедливая Россия — За правду»).

Александр Ремезков Пресс-служба Госдумы РФ

Комиссия Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований одобрила предложения правительства России о выделении из Резервного фонда в 2022 году межбюджетных трансфертов пяти регионам для софинансирования строительства (выкупа) девяти объектов общего образования, сообщает парламентарий.

«Речь идёт об объектах со стопроцентным уровнем технической готовности и оснащённости. В том числе Курганской области выделяется 963 567,5 рублей на приобретение нового здания и учебного оборудования школы на 1100 мест в селе Кетово на улице Космонавтов, 49А, а также здания котельной, отапливающей данную школу», — пояснил Александр Ремезков.

Депутат отметил, что в данном случае применён предельный уровень софинансирования, установленный для Курганской области, — 99%. Общая стоимость школы в Кетово — 973,3 млн рублей.

«Построенная «под ключ» школа два года пустовала из-за того что региональные власти не могли уладить разногласия со строительной компанией в вопросах оценки стоимости здания и установленного в нем оборудования. Местные жители обращались за помощью во все инстанции, в том числе, в мою депутатскую приёмную в Кургане. В результате взаимодействия с Минфином России решение проблемы было найдено. До конца этого финансового года регион должен получить средства федеральной поддержки и рассчитаться с подрядчиком, чтобы в новом году школа наконец-то распахнула двери для юных жителей Кетово», — отметил Александр Ремезков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проблема с выкупом Кетовской школы заключалась в том, как уверяли ранее власти Курганской области, что построенное на частные деньги здание учебного учреждения застройщик предлагал выкупить за сумму почти в 1,2 млрд рублей. Минпросвещения РФ оценило школу в 738 млн рублей. Власти региона не могли заплатить выше экспертной стоимости от министерства, так как это шло вразрез с законодательством.

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