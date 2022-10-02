Вашингтон, 2 октября 2022, 08:42 — REGNUM Возможность того, что Россия может атаковать американскую инфраструктуру в случае причастности США к диверсиям на газопроводах «Северный поток» и Северный поток — 2», допустил 2 октября обозреватель журнала National Review Антонио Райт.
По словам Райта, российская сторона, отвечая на агрессию со стороны США, возможно, способна нанести удары по американской инфраструктуре.
«Серьёзным и непосредственным недостатком участия во взрывах станет то, что Россия может начать относиться к Соединенным Штатам как к полноправной воюющей стороне и атаковать нашу инфраструктуру», — написал он.
Также автор материала указал, что возможность участия в атаках на газопроводы американской стороны внесёт разлад в её отношения с союзниками и в первую очередь — с Германией.
«Независимо от того, было ли политическое решение о строительстве трубопровода плохим с экономической и геополитической точек зрения, немцы никогда не простили бы Америке этого поступка», — пояснил Райт.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший советник министра обороны экс-президента Соединённых Штатов Дональда Трампа полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что диверсии на нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» могли совершить США или Великобритания.