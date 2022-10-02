Вашингтон, , 08:42 — REGNUM Возможность того, что Россия может атаковать американскую инфраструктуру в случае причастности США к диверсиям на газопроводах «Северный поток» и Северный поток — 2», допустил 2 октября обозреватель журнала National Review Антонио Райт.

Место разрушения газопровода «Северный поток» Цитата из видео «Северный поток два взрыва 26 сентября»

По словам Райта, российская сторона, отвечая на агрессию со стороны США, возможно, способна нанести удары по американской инфраструктуре.

«Серьёзным и непосредственным недостатком участия во взрывах станет то, что Россия может начать относиться к Соединенным Штатам как к полноправной воюющей стороне и атаковать нашу инфраструктуру», — написал он.

Также автор материала указал, что возможность участия в атаках на газопроводы американской стороны внесёт разлад в её отношения с союзниками и в первую очередь — с Германией.

«Независимо от того, было ли политическое решение о строительстве трубопровода плохим с экономической и геополитической точек зрения, немцы никогда не простили бы Америке этого поступка», — пояснил Райт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший советник министра обороны экс-президента Соединённых Штатов Дональда Трампа полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что диверсии на нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» могли совершить США или Великобритания.