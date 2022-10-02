Барнаул, , 08:34 — REGNUM На территории Алтайского края объявлено штормовое предупреждение с 1 по 3 октября. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Алтайского гидрометцентра.

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По данным синоптиков, местами в регионе сохранится высокая (4 класс) и чрезвычайная (5 класс) пожарной опасности.

Днём 2 и 3 октября ветер усилится до 12 метров в секунду, ночью и утром на дорогах возможна гололедица. Температура днём составит 4-9 градусов тепла, ночью столбик термометра местами опустится до 11 градусов мороза.