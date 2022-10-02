Вашингтон, , 08:32 — REGNUM Диверсии на нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» могли совершить США или Великобритания. Такое мнение 2 октября высказал бывший советник министра обороны экс-президента Соединённых Штатов Дональда Трампа полковник в отставке Дуглас Макгрегор в эфире Youtube-канала Judging Freedom.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Нужно смотреть, у каких государственных органов была возможность сделать это. И это Королевский флот, флот Соединённых Штатов. Я думаю, это довольно очевидно», — сказал он.

При этом Макгрегор пояснил, что у труб газопровода из-за их конструкции необычайная прочность и потому, чтобы их повредить нужны были сотни килограммов тротила.

Также американский военный отметил абсурдность обвинений в произошедшем России, напомнив о высоких доходах Москвы от поставок энергоресурсов и добавил, что ФРГ это также невыгодно, так как немецкая промышленность нуждается в российском газе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский написал, что скандал на заседании Совбеза ООН устроила Франция, которая председательствует в нём, не дав выступить официальному представителю российской компании «Газпром» Сергею Куприянову.