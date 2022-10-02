Донецк, 2 октября, 2022, 08:30 — ИА Регнум. За минувшие сутки семь мирных жителей погибли, 10 — получили ранения в результате обстрелов территории ДНР со стороны ВСУ. Об этом 2 октября сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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«За минувшие сутки, с 08.00 1 октября до 08.00 2 октября, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погибли семь человек и еще 10 мирных жителей получили ранения», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что с утра ВСУ обстреляли Горловку, Макеевку и Яковлевку.