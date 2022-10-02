Вашингтон, 2 октября, 2022, 08:24 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин во время выступления на митинге на Красной площади предупредил Запад о готовности бороться до конца, считают журналисты New York Times.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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Отмечается, что риторика российского лидера относительно конфликта с западными странами стала ожесточеннее — Путин продемонстрировал «недружественным» государствам желание возглавить глобальное движение против гегемонии США.

«Путин постарался показать Западу свою решимость: он не поддается давлению санкций и поставок оружия [Киеву] и будет продолжать сражаться», — пишет издание.

30 сентября Путин подписал договоры о вхождении в состав РФ четырех новых регионов.