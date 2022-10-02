Кызыл, 2 октября, 2022, 08:22 — ИА Регнум. В Туве фиксируют резкий рост количества браков после подписания указа о частичной мобилизации. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Tintazul Брак

С 22 по 29 сентября в республике заключено 330 браков, что на 1000% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом все они были зарегистрированы в ускоренном порядке.

«В особых обстоятельствах, к числу которых закономерно была отнесена и мобилизация, предусмотрена возможность проведения ускоренной процедуры бракосочетания, когда официальный союз заключается прямо в день подачи заявления», — отметили в правительстве.

Кроме того, органы ЗАГС республики в усиленном режиме отрабатывают процедуры по установлению отцовства. Всего за неделю после объявления частичной мобилизации было рассмотрено 349 таких заявлений.