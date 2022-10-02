Брюссель, , 08:21 — REGNUM Совет Европы (СЕ) объявил о намерении найти экспертов, которые могли бы оказать Киеву поддержку в вопросах проведения конституционных реформ и изменения избирательного законодательства. Работа специалистов будет коррелировать с европейским проектом, предполагающим содействие Раде. Об этом говорится в документе, с которым ознакомился RT.

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Из текста следует, что деятельность будущих специалистов будет разделена на два направления, первое из них — поддержка конституционных и парламентских реформ. Как отмечается в пояснении к этому пункту, Киев — это «конституционная демократия», на которую было совершено «нападение».

На этом фоне в тексте говорится о значимости «защиты Киева» — о процессе, который включает в себя, помимо прочего, «защиту конституционной демократии и верховенства права». А принимая во внимание то, что главным институтом конституционного строя является Рада, то именно она «требует всесторонней поддержки со стороны экспертного сообщества и международных партнёров», уточняется в документе.

Так, в задачи отобранных Советом Европы специалистов войдёт работа, которая будет связана с перспективами изменения и совершенствования Конституции, разработкой новых нормативно-правовых актов, предотвращением нарушения демократических принципов в парламентской деятельности и прочим.

Вторым направлением работы подрядчиков станет поддержка реформ в области избирательного законодательства и практики проведения выборов киевским режимом.