Нью-Йорк, США, 2 октября, 2022, 08:21 — ИА Регнум. Скандал на заседании Совбеза ООН устроила Франция, которая председательствует в нём, не дав выступить официальному представителю российской компании «Газпром» Сергею Куприянову. Об этом 1 октября сообщил заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский в своём телеграм-канале.

Neptuul Совбез ООН

«Конец заседания омрачился скандалом с участием постпреда Франции Николя де Ривьера. Видимо, сорвавшись из-за неубедительности критики западного лагеря в отношении наших подходов, он в нарушение любых норм и практик СБ не позволил пресс-секретарю «Газпрома» Сергею Куприянову ответить на прозвучавшие некорректные обвинения в адрес этой компании», — написал он в своём сообщении.

Также Полянский указал, что этими действиями председательство Франции полностью себя изобличило, так как до этого их визитной карточкой были призывы вести диалог и учитывать чужое мнение, однако в итоге всё «свелось к банальной попытке заткнуть рот докладчику».

При этом заместитель постпреда РФ при ООН отметил, что оппоненты оказались не готовыми к тому, что Россией вместо обвинений будут предоставлены неоспоримые факты, и она попросит членов Совбеза «включить голову и порассуждать логически».

«Поэтому выглядели они блекло и растерянно. Заседание было полезным в плане продвижения наших подходов и объективной информации, но не оставило никаких сомнений, что западные члены Совета <…> сделают всё для того, чтобы замотать справедливое и беспристрастное расследование <…> и продвинуть абсурдную логику о том, что за диверсиями стоит Россия. Никаких иллюзий по поводу этого у нас быть не должно», — заключил Полянский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из заявления Программы ООН по окружающей среде стало известно, что диверсия на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» привела к одному из крупнейших выбросов метана в атмосферу.