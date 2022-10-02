Вашингтон, , 08:19 — REGNUM Американская компания Tesla поставила более 350 тыс. электромобилей за третий квартал 2022 года, что стало рекордным показателем для производителя. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Tesla Bill Dickinson

Tesla нарастила объёмы производства электромобилей во второй половине 2022 года, чтобы компенсировать снижение поставок в начале года. Низкие показатели поставок в первые два квартала были связаны с дефицитом электронных компонентов, а также с частичным локдауном в Китае, где расположен один из крупнейших заводов Tesla.

В третьем квартале американская компания нарастила объёмы производства на заводах в штате Техас и возле Берлина. Аналитики считают, что общие объёмы поставок электромобилей Tesla за три месяца составили 358 тыс.

Этот показатель стал рекордным для американского производителя. Предыдущий рекорд по квартальным поставкам электромобилей Tesla составлял чуть более 310 тыс.

Издание отмечает, что Tesla старается сохранить свои позиции на глобальном рынке электромобилей на фоне роста конкуренции. С начала 2022 года стоимость акций Tesla упала на 24%.

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