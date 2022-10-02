Донецк, , 08:16 — REGNUM ВСУ обстреляли Горловку, Макеевку и Яковлевку. Об этом 2 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ U.S. Army Europe Images

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️01:13 — н.п. Дзержинск — н.п. Горловка (Калининский р-н): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм; ️01:33 — н.п. Орловка — н.п. Макеевка (Червоногвардейский р-н); выпущено 3 снаряда калибра 155 мм; ️02:10 — н.п. Дзержинск — н.п. Горловка (Никитовский р-н); выпущено 4 снаряда калибра 122 мм; ️02:29 — н.п. Орловка — н.п. Яковлевка: выпущено 5 снарядов калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

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