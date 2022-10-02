Лондон, , 08:16 — REGNUM Миграционный кризис вышел из-под контроля в Великобритании. Такое заявление сделала глава МВД страны Суэлла Браверман в беседе с изданием The Sun.

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Глава МИД Британии уточнила, что с января 2022 года к берегам пролива Ла-Манш с британской стороны прибыли более 30 тыс. человек, что больше, чем в 2018 году в десять раз. По мнению Браверман, причиной возрастания количества мигрантов стал закон о современном рабстве, принятый экс-премьером Великобритании Терезой Мэй.

Глава МИД Британии поясняет, что прибывающие в страну через Ла-Манш нелегалы мгновенно вспоминают о том, что являются жертвами современного рабства. На этот закон ссылаются, явно злоупотребляя им, и мигранты, осуждённые за такие тяжёлые преступления как педофилия, убийство, наркоторговлю, когда им грозит депортация.

Браверман отметила, что в 2022 году к британским берегам Ла-Манша прибыли свыше 30 тысяч человек — это в 10 раз больше, чем в 2018 году. По ее мнению, одной из причин этого стал закон о современном рабстве, принятый экс-премьером Великобритании Терезой Мэй.

Глава МВД Британии рассказала, что примерно 80 процентов людей, прибывающих в страну из Албании на небольших лодках, заявляют, что являются жертвами современного рабства и злоупотребляют данным законом.

Суэлла Браверман добавила, что мигранты с судимостью за педофилию, убийства, наркоторговлю вспоминают о принятом Мэй законе, когда их хотят депортировать.

«Нам нужны люди с высокими навыками, нам нужны люди с технической квалификацией… Чего мы не хотим, так это постоянного потока дешевой иностранной рабочей силы», — пояснила Браверман.

Как уточнила глава МИД Британии, в страну прибывает очень много студентов и рабочих с низкой квалификацией, они привозят родственников и не спешат устраиваться на работу. По мнению Браверман, такое положение вещей не помогает росту экономики Соединенного Королевства.

Глава МИД Британии намерена внести изменения в закон о современном рабстве, чтобы снизить поток мигрантов.